AFAD ekiplerinin ilk incelemesinde, atığın tekstil maddelerini yıkamada kullanılan kimyasal madde içerdiği belirlendi.

Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal madde içerdiği belirlenen sanayi atığı döküldü.



Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Belediye Zabıtası, Eskice Köy yolu üzerindeki havzadaki atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi.



Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı.



Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek inceleme başlattı. AFAD ekiplerinin ilk incelemesinde, atığın tekstil maddelerini yıkamada kullanılan kimyasal madde içerdiği tespit edildi.



Atığı kaçak olarak döken kamyonun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.