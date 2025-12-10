Büyükçekmece’de akran zorbalığı dehşeti: 8 yaşındaki çocuğun kolu iki yerden kırıldı

Olay, geçtiğimiz ay Büyükçekmece Tepecik'te bir ilkokulda meydana geldi. İddialara göre, 8 yaşındaki Y.K.Ş., bir süredir kendisini rahatsız eden 9 yaşındaki bir arkadaşı tarafından darp edildi. Darp sonucunda Y.K.Ş.'nin kolu iki ayrı yerden kırılarak ikiye katlandı.

Çocuğun ailesi aranarak, öğretmenler tarafından, "oğlunuz arkadaşıyla kavga etti duvara çarptı" şeklinde bilgilendirildi. Oğlunu okuldan alıp hastaneye götüren anne Songül Gökdemir, kolunda iki kırık olduğunu ve çocuğun acil ameliyata alınacağını öğrenince büyük şok yaşadı.

Yaralanan çocuk, üç gün sonra ameliyata alındı ve koluna platinler takıldı. Anne Songül Gökdemir, oğlunun platinleri nedeniyle her gün pansuman yapılması gerektiğini ve yaklaşık iki hafta sonra platinlerin çıkarılması için yeniden ameliyata gireceğini öğrendi. Mağdur Y.K.Ş., yaşadığı travma ve sağlık durumu sebebiyle haftalardır okula gidemiyor ve eğitimi aksıyor.

SAVCILIKTAN TEPKİ ÇEKEN KARAR

Olayın ardından anne Gökdemir, savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Ancak savcılık, söz konusu "Suça Sürüklenen Çocuğun yaşının 12'den küçük olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi. Bu karara itiraz eden anne Gökdemir, hukuki sürecin devam etmesi için çabalıyor.

Yaşanan süreci anlatan anne Songül Gökdemir, çocuğunun eylül ayından beri bir arkadaşının kolunu kırmaya çalıştığını söylediğini aktardı. Olay günü rehber öğretmene şikayette bulunulduğunu belirten Gökdemir, kendisi okula gittiğinde durum karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi: "Okula gittiğimde de oğlum derste oturuyordu. Öğretmen ders işliyordu ambulans çağırılmamış."

“ÖĞRETMENE ŞİKAYET ETTİĞİ İÇİN KIRDIM” İDDİASI

Suçu işleyen çocuğun ailesi ve okulun şikâyetten sonra kendilerini ziyaret ettiğini belirten anne Gökdemir, ailenin tek savunmasının "biz çalışıyoruz ilgilenemiyoruz" olduğunu aktardı. Anne Gökdemir, saldırıyı yapan çocuğa ne olduğunu sorduğunda aldığı cevabı şöyle anlattı: "O gün öğrenci geçmiş olsun diye geldiklerinde sordum. Sabah öğretmene şikayet ettiği için intikam almış. Bana böyle söyledi. Kolunu çeviriyor arkaya doğru. Zaten çığlık çığlığa bağırıyor."

Gökdemir ayrıca, saldırgan çocuğun 4. sınıflardan olmasına rağmen 3. sınıfların katına inerek çete şeklinde, kapüşonlarını çekip diğer çocuklara da darp uyguladığını ve merdivenlerden ittiklerini öne sürdü. Olayın kamera kayıtları bulunmadığı, zira yetkililer tarafından "kameranın görmediği yerde olmuş denildi" ifadeleri kullanıldı.