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Büyükçekmece'de kimyasal madde alarmı

Büyükçekmece Eskice köyünde yol kenarına bırakılan 6 varil çevredekilerin dikkatini çekti.

Büyükçekmece'de kimyasal madde alarmı

Büyükçekmece Eskice köyünde yol kenarına bırakılan 6 varil çevredekilerin dikkatini çekti.

Köylülerin belediyeye haber vermesi üzerine olay yerine AFAD sevk edildi.

Ekiplerin içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen varilleri bir süre olay yerinde inceledi. İncelemenin ardından buradan götürüldü.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenen hayvanlar ölmüştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #büyükçekmece #istanbul #eskice köyü #kimyasal madde
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