Büyükçekmece’de sağanak dehşeti: Tır karşı şeride geçti, 3 araç kazaya karıştı!

Büyükçekmece’de saat 08.30 sıralarında kısa süreli aralıklarla 3 ayrı kaza meydana geldi. “Sürücüler yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.”

Kumburgaz’da kontrolden çıkan bir tır, önce bariyerleri yıktı, ardından savrularak karşı şeride geçti. Büyükçekmece E-5 Karayolu’nda seyreden bir servis aracı da kaygan zeminde refüje çarparak durabildi. Hadımköy Yolu’nda ise bir araç sürücüsü kontrolünü kaybederek trafik lambasına çarptı.

Yaşanan kazalarda “sürücüler kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu.” Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücülere olay yerinde müdahale etti. Polis ekipleri ise kaza bölgelerinde çalışma başlattı.

Kazalar nedeniyle E-5 Karayolu ve bağlantı yollarında kısa süreli yoğunluk oluştu.