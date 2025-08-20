Büyükçekmece’de sır cinayet: Gömülü ceset köpeklerle ortaya çıkarıldı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde inşaat halindeki boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin bir süredir aranan yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlendi.

Büyükçekmece’de sır cinayet: Gömülü ceset köpeklerle ortaya çıkarıldı
Olay, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aranan yabancı uyruklu erkek şahısla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, cesedin bir villanın bahçesine gömüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, hassas burunlu köpekler eşliğinde yaptıkları arama çalışması sonucu arka bahçede gömülü cesedi ortaya çıkardı.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise yaşananları şu sözlerle anlattı:
“Sabah erkenden memurlar geldi. Bu çevreyi taradılar. Ön tarafı kazdılar, bir şey bulamadılar. Daha sonra arka tarafı incelediler. Benim bildiğim kadarıyla bir erkek cesediymiş. 3-4 ay önce gömülmüş olabilir. Tam bilgim yok. Sadece dün memur arkadaşlar kazdı ve buldular. Köpekler eşliğinde arama yaptılar.”

