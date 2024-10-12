Büyükçekmece'de trafik kazası! Motosiklet sürücüsü yaralandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde trafik kazası meydana geldi. D-100 kara yolunda Hakan Alparslan idaresindeki motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Büyükçekmece'de trafik kazası! Motosiklet sürücüsü yaralandı
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolu Tüyap Yokuşu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Silivri istikametinde seyreden Hakan Alparslan idaresindeki 34 COV 710 plakalı motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Büyükçekmece'de trafik kazası! Motosiklet sürücüsü yaralandı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kazayı gören bölgedeki trafik polisleri, sağlık personeli gelene kadar yaralanan sürücüyle ilgilendi.

Büyükçekmece'de trafik kazası! Motosiklet sürücüsü yaralandı - Resim : 2

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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