Büyükşehirde ulaşım ücretlerine Yüzde 53.82 zam!

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'nın talebi üzerine yapılan UKOME toplantısında, şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 53,82 oranında zam kararı alındı. Zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak.

Zam sonrası indi bindi ücreti 20 liraya yükselirken, indirimli bilet fiyatları da yüzde 55 oranında artarak 14 liraya çıktı.

SERVİS ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

Kocaeli Servisçiler Odası da gider kalemlerindeki artış nedeniyle servis ücretlerine zam yaptı. Mesafe bazında yapılan zam oranları şu şekilde:

0,1 kilometre mesafe: 1100 TL'den 1690 TL'ye

1-3 kilometre arası: 1130 TL'den 1740 TL'ye

3-5 kilometre arası: 1220 TL'den 1880 TL'ye

5-7 kilometre arası: 1360 TL'den 2090 TL'ye

7-10 kilometre arası: 1480 TL'den 2280 TL'ye

10-15 kilometre arası: 1600 TL'den 2630 TL'ye

15-20 kilometre arası: 1710 TL'den 2630 TL'ye

20-25 kilometre arası: 1830 TL'den 2820 TL'ye