Büyükşehirlerde haftanın ilk günüde su kesintisi: 18 Mayıs su kesintisi listesi

Haftanın ilk iş gününde Türkiye'nin en büyük metropollerinde şebeke yenileme, ana boru arızaları ve elektrik kesintilerine bağlı olarak bazı ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanacak.

İstanbul (İSKİ), Ankara (ASKİ) ve İzmir (İZSU) başta olmak üzere su idareleri, sahada yürütülen çalışmalar nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İşte 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü öne çıkan kesinti haritası ve detayları:

📍 İZMİR'DE ENERJİ KAYNAKLI KESİNTİLERE DİKKAT! (İZSU)

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), özellikle Gediz Elektrik tarafından il genelinde (Bornova, Dikili, Karşıyaka ve Konak gibi ilçelerde) yapılacak geniş çaplı şebeke bakım çalışmaları nedeniyle içme suyu kuyularının etkilenebileceğini duyurdu.

Menderes İlçesi: Çileme, Develi ve Tekeli bölgelerinde içme suyu kuyularının enerji aldığı hatlardaki çalışmalar nedeniyle su baskısı düşüklüğü ve yer yer kesintiler öngörülüyor.

Bornova ve Karşıyaka: Şebeke üzerindeki lokal ana boru arızalarının tamiratı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı sokaklara geçici olarak su verilemeyecek. Bölge sakinlerinin İZSU’nun "Alo 185" hattı ve web sitesindeki anlık arıza sorgulama ekranını takip etmesi öneriliyor.

📍 İSTANBUL'DA YEREL ARIZA ÇALIŞMALARI (İSKİ)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan bilgilere göre, şehir genelini etkileyen büyük bir ana isale hattı çalışması bulunmuyor. Ancak;

Bahçelievler, Kağıthe ve Şişli gibi yoğun nüfuslu ilçelerin bazı mahallelerinde (Cumhuriyet, Talatpaşa ve Gülbahar Mahalleleri çevreleri) 100 mm ve üzeri çaplı şebeke hatlarında meydana gelen anlık boru patlamaları ve vana arızaları nedeniyle lokal kesintiler yaşanıyor. Ekiplerin müdahalesinin ardından suların öğleden sonra kademeli olarak verilmesi bekleniyor.

📍 ANKARA'DA ALTYAPI VE VANA BAKIMLARI (ASKİ)

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentin çevre ilçelerinde altyapı iyileştirmelerine devam ediyor.

Akyurt ve Kahramankazan bölgelerinde üçüncü şahısların (müteahhitlerin) şebekeye verdiği zararlar ve hat vanası yenileme çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanıyor. Saraykent Sanayi Sitesi ve Balıkhisar Mahallesi civarında ikamet eden abonelerin hatların dolma süresini de hesaba katarak tedarikli olmaları istendi.

⚠️ Vatandaşlara Önemli Uyarı: Su idareleri, arızaların giderilmesinin ardından şebekeye su ilk verildiğinde, basınç farkından dolayı kısa süreli bulanıklık yaşanabileceğini belirtiyor. Güncel ve mahallenize özel anlık durum için lütfen bağlı bulunduğunuz ilin su idaresi kurumsal sitesini ziyaret ediniz veya Alo 185 arıza hattından bilgi alınız.

