Erzurum'da Sürat Pateni Yıldızlar Milli Takımı Antrenörü Zeynep Erkılıç ile Ahmet Varlı çiftinin nikahı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde buz pistinde kıyıldı

Erzurum'da Sürat Pateni Yıldızlar Milli Takımı Antrenörü Zeynep Erkılıç ile Ahmet Varlı çiftinin nikahı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde buz pistinde kıyıldı.

Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Pateni Salonu, Erkılıç ile Varlı'nın nikah töreni dolayısıyla kırmızı halı ve balonlarla süslendi.

Tören, damat Varlı'nın evlendirme memurunun talebi üzerine Erkılıç'ı öğrencileri ve ailelerinden istemesiyle başladı.

Öğrenci ve davetlilerden alkışlar eşliğinde "Evet" yanıtını alan çiftin nikahı, Yakutiye Belediyesinin evlendirme memuru tarafından salonda kıyıldı.

Erkılıç'ın öğrencileri, Türk bayrakları ile "Buzun kraliçesi Zeynep hocam seni çok seviyoruz", "Buzun en güzeline mutluluklar" yazılı döviz ve pankartlar açarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de çifte evlilik cüzdanını verip mutluluk diledi.



"Sürpriz bir nikah oldu"

Gelin Erkılıç, AA muhabirine, öğrencilerine her gün antrenman yaptırdığı buz pistinde nikahının kıyılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Buz pistinde nikahının kıyılmasının sürpriz olduğunu belirten Erkılıç, "Her gün çalıştığım buz pateni pistinde nikahımın kıyılmasını hiç düşünemezdim. Benim için sürpriz bir nikah oldu. Buz ailesinin bu organizasyonuna ortaklık yapmasına çok sevindim. Buradaki herkesi çok seviyorum, iyi ki varlar. Tüm sporcularım, velilerim, buz çalışanları ve kurum müdürlerim benim bu mutlu günüme ortaklık etti. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Damat Varlı da hayatlarında unutamayacakları bir günü yaşadıklarını dile getirerek, nikaha gelen tüm yakınlarına ve antrenör eşinin öğrencilerine teşekkür etti.

Varlı, "Çok mutluyum. Bana bu anı yaşattıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir organizasyon oldu." dedi.

Nikah sonrası Erkılıç ile Varlı çifti, yakınları ve sürat pateni öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Buz Pateni Federasyonu İl Temsilcisi Vedat Refayeli ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları katıldı.

