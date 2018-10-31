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Buzlanma ve don geliyor! Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don olayı uyarısı

Buzlanma ve don geliyor! Meteoroloji uyardı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don olayı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın Adıyaman'da açık, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gündüz sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, gece sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Söz konusu illerin yüksek kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #buzlanma #don #uyarı
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