Buzlanma ve kar tehlikesi: O ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından alınan hava tahmin raporları doğrultusunda ilçede yoğun yağış ve buzlanma beklendiği, bu sebeple ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi. Öğrencilerin güvenliği için, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 16 Aralık günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

YUSUFELİ’NDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğini belirterek, aynı tarihte ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezlerinde eğitime ara verileceğini duyurdu.

Her iki ilçede, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 16 Aralık Pazartesi günü izinli sayılacağı açıklandı.