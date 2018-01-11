Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve 3 ayrı telefonda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.



7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ruhşen Özdemir ile avukatı katıldı.



Söz alan sanık Özdemir, Bylock kullanmadığını ve kullanıcı tutanağında yer alan isimleri tanımadığını öne sürdü.



Söz konusu raporda belirtilen telefon numarasını 2011 yılında aldığını aktaran sanık Özdemir, "Daha sonra telefonda sıkıntı olunca, hatla birlikte değiştirdim. 2011'den sonra bu yapıyla alakamı kestim. Benim başkalarının din bilgisine ihtiyacım olmadığını düşünerek o yapıdan ayrılmayı makul gördüm. Ben o yapılara çocuklarımı okumaları için göndermeye mecbur kaldım. Suçsuzum." diye konuştu.



Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, sanığın 3 ayrı hatta ByLock kullandığını, çocuklarını 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde FETÖ'ye müzahir okullara gönderdiğini ve örgütün yurdunda kaldığını ifade ederek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın son sözünü sorduğu sanık Özdemir, suçsuz olduğunu söyledi.



Müzakere için verilen aranın ardından sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren heyet, sanığın eşinin tutuklu olması ve küçük yaşta çocuklarının bulunmasını gözeterek, adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.