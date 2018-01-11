banner965
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ekmekle ilgili kritik uyarı
Ekmekle ilgili kritik uyarı
İstanbul'da onlarca gözaltı var
İstanbul'da onlarca gözaltı var

ByLock kullanan sanığa mahkumiyet

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve 3 ayrı telefonda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

ByLock kullanan sanığa mahkumiyet

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ruhşen Özdemir ile avukatı katıldı.

Söz alan sanık Özdemir, Bylock kullanmadığını ve kullanıcı tutanağında yer alan isimleri tanımadığını öne sürdü.

Söz konusu raporda belirtilen telefon numarasını 2011 yılında aldığını aktaran sanık Özdemir, "Daha sonra telefonda sıkıntı olunca, hatla birlikte değiştirdim. 2011'den sonra bu yapıyla alakamı kestim. Benim başkalarının din bilgisine ihtiyacım olmadığını düşünerek o yapıdan ayrılmayı makul gördüm. Ben o yapılara çocuklarımı okumaları için göndermeye mecbur kaldım. Suçsuzum." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, sanığın 3 ayrı hatta ByLock kullandığını, çocuklarını 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde FETÖ'ye müzahir okullara gönderdiğini ve örgütün yurdunda kaldığını ifade ederek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın son sözünü sorduğu sanık Özdemir, suçsuz olduğunu söyledi.

Müzakere için verilen aranın ardından sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren heyet, sanığın eşinin tutuklu olması ve küçük yaşta çocuklarının bulunmasını gözeterek, adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #hapis cezası #hapis #gaziantep #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Sonraki Haber
İş adamı Ali Özdemir'in bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.