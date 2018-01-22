Sivas’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen doktor tutuklandı.

Sivas’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen doktor tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu saptanan doktor Ali Korkmaz, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.



Sivas'a getirilen Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ali Korkmaz'ın Sivas Numune Hastanesi'nde 2016 yılının Ocak ayına kadar çocuk psikiyatristi olarak görev yaptığı, daha sonra askeri doktor olmak üzere İstanbul'da eğitim gördüğü, ancak görev yapacağı kurumun Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılması nedeniyle kamuya geçemediği öğrenildi.