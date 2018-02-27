Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, ByLock'tan "himmet" topladığı yönünde yazışmaları yer alan tutuklu sanık eski hakime 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, ByLock'tan "himmet" topladığı yönünde yazışmaları yer alan eski hakim 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski Kahramanmaraş hakimi Erdal Kılıç, Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.



Sanık Kılıç, ByLock değerlendirme ve tespit tutanaklarını kabul etmediğini belirterek, "Tespit tutanağında Erdal ismi geçmekte ise de halen Erdal olan ve soyismi 'K' ile başlayan ve görevde olan birçok hakim savcı vardır. YARSAV üyeliğinde ise ilk 2 genel kuruluna katıldım, bunun dışında hiçbir faaliyetlerine katılmadım, aidatlarını bile yatırmadım." diye konuştu.



Kaçma şüphesinin bulunmadığını ve 21 aydır tutuklu kaldığını belirten Kılıç, beraatini ve tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, ByLock'tan "himmet" topladığı yönünde yazışmaları yer alan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.



Sanık Kılıç, 1 Ocak 2016'da ByLock'tan bir örgüt üyesine gönderdiği mesajda şu bilgileri veriyor:

"Aidatları (1000 TL himmet taksidi + 200 TL kahraman aidatı + 800 aidat olmak üzere toplam) 2000 TL benim ve yine (900 aidat + 20 TL sadaka olmak üzere toplam) 920 TL Murat bey olmak üzere 2920 TL aidat toplamını Nuri beye verdik. Ödemeler için kullanıldı. Bunun dışında geçen aydan bir miktar parayı yine Nuri beye verdik. Ayrıntılı doküman Nuri beyde var abi ondan isterse verecektir. Harcamaları Nuri bey yaptığı için ona verdik. Bir de Selim beyden Aralık ayı için bir ödeme alamadım."