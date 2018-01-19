Denizli'de FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu, biri firari 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet örgütlenmesine yönelik davada 10'u tutuklu, biri firari 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına 10'u tutuklu 16 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.



Duruşmada, ByLock içerikleri gelen sanıkların tutanakları okundu, ByLock'a giriş tarihleri ile adresleri teyit edildi.



İddia makamı, esas hakkında verdiği mütalaada tutuksuz yargılanan 2 kişinin beraatını, diğer sanıkların terör örgütüne üye olmaktan cezalandırılmasını talep etti.



Sanıklardan bazıları savunmalarında ByLock programını kullanmadıklarını iddia etti.



Tutuklu sanık eski emniyet amiri Mustafa Taç, dünyada 1 milyon kişinin ByLock kullandığını, bunu kullanmanın suç olmadığını iddia ederek, "Ben bu programı muhbirlerle görüşmek için kullandım. Asayiş konularında muhbirlerimle görüştüm. Üç çocuğum var, eşim ev hanımı tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.



Tutulu sanık Mümtaz Macit ise HTS kayıtlarını ve ByLock kullandığı iddialarını kabul etmediğini belirterek, "IP çakışması ya da mor beyin uygulaması olabilir. Bankadan kredi çekmiştim. 2014'ün temmuz ya da ağustos ayında kalan 15 ayın kredi borçlarının tamamını peşin olarak yatırdım. Talimatla hesap açtırmadım. Kesinlikle kaçma şüphem yoktur. Üç çocuğum var, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.