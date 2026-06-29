Cadde ortasında dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırıp arkadaşlarıyla kaçtı

Dün saat 15.30 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde, aralarında daha önceden husumet olduğu bilinen Z.A. ile Mehmet Karadaş karşı karşıya geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında Z.A., beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Karadaş'a ateş açtı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 40 yaşındaki adam olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖRGÜ TANIĞI CİNAYET ANINI ANLATTI

Saldırının hemen ardından Z.A., olay yerine gelen İ.Ö. ve Ş.S. ile birlikte bir otomobile binerek bölgeden hızla uzaklaştı. Olay esnasında caddede bulunan görgü tanığı Cevat Fırat, "Dün ben buradaydım. Önce silah sıkıldı. Ben havai fişek sandım. Arka arkaya sıkınca arkamı dönüp baktım, adam yerdeydi. Vuran adam da başının yanındaydı. Diğerleri geldi, arabaya bindiler, kaleye doğru çıktılar." ifadelerini kaydetti.

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Z.A. ve kaçmasına yardım eden İ.Ö. ile Ş.S., polis ekiplerinin yürüttüğü takip sonucu kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise tüm yönleriyle devam ediyor.