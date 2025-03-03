Cadde ortasında silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı

İnönü Caddesi’nde seyir halindeki iki araçtan birbirine ateş açıldı. Çatışmada 1 kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği araçlar hasar gördü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cadde ortasında silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Çorum'un en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya sahne oldu. Seyir halindeki iki araçtan birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açan şahıslar, çevrede panik yarattı.

YARALI BENZİN İSTASYONUNA SIĞINDI

Çatışmada H.M. isimli kişi yaralanırken, can havliyle çevredeki bir benzin istasyonuna sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, çatışmada kullanılan silahlardan çıkan mermilerin iki araca isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, cadde üzerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Silahlı çatışmaya karışan C.S. ve M.S. isimli şüpheliler, olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Mart ayı kira zammı (TEFE-ÜFE) ne kadar olacak? TÜİK ev ve dükkan kira artış oranı Mart 2025 ne kadar oldu?Mart ayı kira zammı (TEFE-ÜFE) ne kadar olacak? TÜİK ev ve dükkan kira artış oranı Mart 2025 ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

çorum
Günün Manşetleri
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu
DEM Parti’den Öcalan’ın çağrısına tam destek
Madencilerden özelleştirmeye karşı büyük direniş
İBB Medya AŞ'ye polis baskını
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
Sahte alkol can almaya devam ediyor
12 adrese eş zamanlı baskın
İŞTE ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ
YER ALTINDA SAHUR YAPTI
54 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor? Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Benzine büyük indirim geliyor Benzine büyük indirim geliyor
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu