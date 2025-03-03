Cadde ortasında silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı

Çorum'un en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya sahne oldu. Seyir halindeki iki araçtan birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açan şahıslar, çevrede panik yarattı.

YARALI BENZİN İSTASYONUNA SIĞINDI

Çatışmada H.M. isimli kişi yaralanırken, can havliyle çevredeki bir benzin istasyonuna sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, çatışmada kullanılan silahlardan çıkan mermilerin iki araca isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, cadde üzerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Silahlı çatışmaya karışan C.S. ve M.S. isimli şüpheliler, olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.