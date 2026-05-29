Caddeler göle döndü: Evler ve yollar su altında! İki şehri birden sel vurdu

Hatay ve Osmaniye'de etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'da derelerin taşmasıyla evler ve yollar su altında kalırken, Osmaniye'de taşkınlar nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, bazı yollar ve istinat duvarları çöktü. Ekipler iki ilde de su tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.