Çadır atölyeden dünyaya açıldı

"Tersaneler diyarı" Kurucaşile'de, gemi yapımı, yüzyıllardır babadan oğula miras kalarak devam ediyor.

Gündüzleri inşaat işçiliği yaparken geceleri de evinin bahçesine kurduğu çadır atölyede çalışan tekne ustası Kemal Aytan'ın tasarladığı lüks yatlar, dünyanın dört bir yanından alıcı buluyor.

Tekne ustasının 41 yıldır tasarladığı yatlar, çalıştığı firmalar aracılığıyla dünya denizlerine iniyor.

Genelde motor yat üzerine çalışma yapan Kemal Aytan, teknelerine 15 bin liradan 2 miyon dolara kadar alıcı çıktığını söyledi.

Ancak Aytan işin sadece üretim kısmında. Tekne ustası yüzmeyi de tekne kullanmayı da bilmiyor.

Usta, "Bizim işimiz,denizi seven ,tekne kullanımını bilenlere istediği tekneleri teslim etmek" diyor.



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