Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman’da, Mercan TV'nin binası ve stüdyoları da hasar gördü.



Kanal yöneticileri, deprem nedeniyle ara verilen yayınlarını tekrar başlatmak için harekete geçti. Konteyner ana kumanda odasına, çadır stüdyoya dönüştürüldü. Mercan TV yayın hayatına yeniden başladı.



Deprem sonrası yaşanan su baskınları nedeniyle ekipmanlar kullanılamaz hale gelince, kanal yöneticileri çeşitli kentlerden yeni ekipman tedarik etti. Kanal temsilcileri, Adıyaman’ın sesini duyurma gayretinde olduklarını söyledi.



