Çakar ve siren denetimleri sürüyor

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Çakarlı sirenli" araçlara trafik denetimi yaptı.
Ekipler, bir kadın sürücünün trafikte "Çakar" lamba ve sireni açık şekilde ilerlediğini görünce aracı durdurdu.
Bu sistemleri kullanma yetkisi olmayan kadın sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun 26/2 maddesi uyarınca 2 bin 4 lira para cezası kesildi.
Uygulamada araçtaki çakar ve siren de söktürüldü.
ulusal.com.tr
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