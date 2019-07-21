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Çakar ve siren denetimleri sürüyor

Trafik ekiplerinin araçlarında çakar ve siren kullanan sürücülere karşı denetimleri sürüyor. Sivas'ta aracında "Çakar ve siren" bulunduran kadın sürücüye 2 bin 4 lira para cezası kesildi.

Çakar ve siren denetimleri sürüyor
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Çakarlı sirenli" araçlara trafik denetimi yaptı.

Ekipler, bir kadın sürücünün trafikte "Çakar" lamba ve sireni açık şekilde ilerlediğini görünce aracı durdurdu.

Bu sistemleri kullanma yetkisi olmayan kadın sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun 26/2 maddesi uyarınca 2 bin 4 lira para cezası kesildi.

Uygulamada araçtaki çakar ve siren de söktürüldü.


ulusal.com.tr
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