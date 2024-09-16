Çakarlı araç kullanan 265 sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü bu kapsamlı denetimlerde 2 milyon 667 bin 955 araç kontrol edildi. Çakarlı araç kullanan sürücülere yönelik olarak, yetkisiz kullanıma dair mevzuat ihlalleri nedeniyle 265 kişiye işlem uygulandı. Ayrıca hız sınırlarını aşan 124 bin 336 sürücü, periyodik araç muayenesini yaptırmayan 27 bin 263 araç sahibi, emniyet kemeri takmayan 19 bin 161 kişi ve zorunlu mali sigorta yaptırmayan 10 bin 188 sürücüye de çeşitli cezalar verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Açıklamaları: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Yerlikaya, okul servislerinde emniyet kemeri takmanın yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı ve çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasının önemini hatırlattı. Trafik kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," ifadelerini kullandı.