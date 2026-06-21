Çakarlı yakalanan gençten akılalmaz savunma: "Abim ağır ceza hakimi"

Aydın’da polis denetimine takılan ve aracına usulsüz çakar sistemi taktırdığı belirlenen sürücü, ceza yememek için ilginç bir savunma öne sürdü.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Çakarlı yakalanan gençten akılalmaz savunma: "Abim ağır ceza hakimi"
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Aydın’da polisin gerçekleştirdiği denetimler sırasında, aracına usulsüz şekilde çakar sistemi takarak trafikte seyreden bir sürücü yakayı ele verdi. Yasak olmasına rağmen lüks araç özentisiyle çakar kullanan sürücüye tam 174 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polisin denetimine takılan ve aracına usulsüz çakar sistemi taktırdığı belirlenen sürücü, ceza yememek için "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı. Kendisini durduran ekiplere abisinin ağır ceza hakimi olduğunu söyleyerek ayrıcalık talep eden sürücü, polisin kararlı duruşu karşısında hüsrana uğradı.

EHLİYETİ ALININCA TANIDIK İSİMLERİ ÖNE SÜRDÜ

Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı esnada panikleyen sürücü, kendisini kurtarmak için tanıdık isimleri öne sürdü. Abisinin ağır ceza hakimi olduğunu iddia eden sürücü, ceza yazılmasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Kuralları ihlal eden sürücünün ehliyetine ekiplerce el konuldu.

OTOMOBİLİ OLAY YERİNDEN ABİSİ GÖTÜRDÜ

Sürücünün ehliyetine el konulmasının ardından olay yerine, sürücünün ağır ceza hakimi olduğunu iddia ettiği abisi geldi. Otomobilin, hakim olduğu öne sürülen abi tarafından teslim alınarak olay yerinden götürüldüğü iddia edildi. Yaşananlar trafikteki diğer vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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