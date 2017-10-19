Bingöl'de hayırsever Ömer Çakır, meyve bahçesi çeperine ''Göz hakkı sepeti'' astı. Sepetin içine çeşit çeşit meyveler bırakan Çakır, şu günlerde herkese, unutulan insanlık değerlerini bir kez daha hatırlattı.

Bingöl'de hayırsever Ömer Çakır, insan isterse yardımın ve iyiliğin yok olmayacağını gösterdi. Meyve bahçesinin çeperine astığı sepetle insanların göz hakkını gözeten Ömer Çakır insanlık dersi verdi.



Meyvelerini satmak yerine insanlarla paylaşmayı tercih ederken mutluluğun kaynağının "insanlarla iyiliği paylaşmak olduğunu" söyledi.



Ömer Dayı meyvelerin olgunlaşmaya başladığı andan sonbahara kadar "ben bu sepete meyvelerimi koyuyorum insanlar meyvelerimi yiyince mutlu oluyorum" dedi. Ömer Dayı iyi niyetin çok güzel şeyler başarabileceğini gösterdi.



Yüreğinden süzülüp dilinden dökülenler etrafında bulunan herkese mutluluk ve umut veriyor. "İnsan iyilik yapmak için var diyor" Ömer Dayı.



Bahçe yanından geçerken canları çekmesin diye yaptığı ''Göz hakkı sepeti'' köylü halkını da memnun etmiş. Ömer Dayı'yı örnek alan köy halkı, "iyilik gelirse dünya güzelleşir" diyor.





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