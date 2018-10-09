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Çakırbeyli esnafı dertli

Aydın Çakırbeyli köyünde bazı esnafın işyerleri kapatıldı. Yerine müze yapılacağı iddiası ortaya atıldı. Hukuk mücadelesi başlatan esnaf Ulusal Kanal'a konuştu.

Çakırbeyli esnafı dertli

Onlar, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Çakırbeyli'de iki küçük esnaf. Birisi demirci, diğeri 10 yıldır market işletiyor. Dertliler, çünkü ekmek tekneleri elinden alındı. Hem de mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen. İddialara göre kapatılan işyerlerinin yerine Adnan Menderes Müzesi yapılacak. 

Özdemir, bakanlığa ödeme yaparak imar affından da yararlanmış. Avukatı Fatih Atay, mera vasfı olsun olmasın, her iki durumda da yapılanların hukuksuz olduğu görüşünde.

Atay, Trabzon Uzungöl'deki meralarda İmar affına giren yapıları ve bakanlığın resmî açıklamasını hatırlatıyor.

Çaybaşı mevkiinde köylülerin ihtiyacını gideren başka işyeri yok. Onlar da bu dükkanların yıkılmasını istemiyor ve soruyor: "Rahmetli Menderes, hemşerilerinin mağdur edilmesini, ekmeğiyle oynanmasını ister miydi?"



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #Aydı
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