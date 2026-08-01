Çakmak gazı faciası! Park halindeki otomobil bomba gibi patladı

Olay, dün gece saatlerinde Anadolu Mahallesi 160. Cadde üzerinde yer alan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Park halinde bulunan 32 DN 909 plakalı otomobilde şiddetli bir patlama yaşandı. O sırada araç içerisinde bulunan 19 yaşındaki Ş.B. ve 20 yaşındaki F.Y. patlamanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ ÇEVRESİNDE 5 ADET ÇAKMAK GAZI TÜPÜ BULUNDU

Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, vücutlarında yanıklar oluşan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından Ş.B. ve F.Y. ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralı gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bölgeyi güvenlik şeridine alan olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresinde yaptığı detaylı çalışmalarda 5 adet çakmak gazı tüpü tespit edildi. Polis ekipleri olayın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

"DOĞALGAZ PATLADI SANDI HERKES AMA ARABA PATLAMIŞ"

Sitenin otoparkında yaşanan olay sırasında uyanan ve korku dolu anlara şahit olan mahalle sakinlerinden Rumeysa Arıkan, olay anında otomobilin içerisinde toplam üç kişinin bulunduğunu öne sürdü. Bu kişilerden birinin dışarı çıktığını ve çakmak kullanıldığı esnada alev alarak patlamanın yaşandığını iddia eden Arıkan, o anları şu sözlerle anlattı: "Çakmak alevlenince araba patlamış. Ben o sırada evde yatakta uzanıyordum. Bir anda patlama oldu herkes cama çıktı. Doğalgaz patladı sandı herkes ama araba patlamış. 3 çocuk vardı araçta biri sanırım kaçtı. Biri de geldi çakmakları başka yere attı. Polis onu da buldu. Birisinin kolu birisinin de saçı yanmış. Yaralıları ambulans hastaneye götürdü"