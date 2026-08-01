Çakmak gazı faciası! Park halindeki otomobil bomba gibi patladı

Isparta'da park halindeki bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu araçta bulunan iki genç yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çakmak gazı faciası! Park halindeki otomobil bomba gibi patladı
Yayınlanma:

Olay, dün gece saatlerinde Anadolu Mahallesi 160. Cadde üzerinde yer alan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Park halinde bulunan 32 DN 909 plakalı otomobilde şiddetli bir patlama yaşandı. O sırada araç içerisinde bulunan 19 yaşındaki Ş.B. ve 20 yaşındaki F.Y. patlamanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ ÇEVRESİNDE 5 ADET ÇAKMAK GAZI TÜPÜ BULUNDU

Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, vücutlarında yanıklar oluşan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından Ş.B. ve F.Y. ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralı gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bölgeyi güvenlik şeridine alan olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresinde yaptığı detaylı çalışmalarda 5 adet çakmak gazı tüpü tespit edildi. Polis ekipleri olayın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

"DOĞALGAZ PATLADI SANDI HERKES AMA ARABA PATLAMIŞ"

Sitenin otoparkında yaşanan olay sırasında uyanan ve korku dolu anlara şahit olan mahalle sakinlerinden Rumeysa Arıkan, olay anında otomobilin içerisinde toplam üç kişinin bulunduğunu öne sürdü. Bu kişilerden birinin dışarı çıktığını ve çakmak kullanıldığı esnada alev alarak patlamanın yaşandığını iddia eden Arıkan, o anları şu sözlerle anlattı: "Çakmak alevlenince araba patlamış. Ben o sırada evde yatakta uzanıyordum. Bir anda patlama oldu herkes cama çıktı. Doğalgaz patladı sandı herkes ama araba patlamış. 3 çocuk vardı araçta biri sanırım kaçtı. Biri de geldi çakmakları başka yere attı. Polis onu da buldu. Birisinin kolu birisinin de saçı yanmış. Yaralıları ambulans hastaneye götürdü"

İstanbul 2 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul 2 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
İzmir Buca'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldıİzmir Buca'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ısparta
Günün Manşetleri
Türkiye ve Irak'tan petrol hattında yeni anlaşma
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
260 yangından 258'i kontrol altında
3 ayda 28 faili meçhul olay aydınlatıldı
Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor
Denizli merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu
Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı
Gaziantep merkezli 14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu... Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu...
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar! Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar!
Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi