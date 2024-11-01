Çakmakla oyun faciaya yol açtı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iki kardeşin çakmakla oynaması yangına neden oldu. Facianın eşiğinden dönülen olayda, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çakmakla oyun faciaya yol açtı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı!
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Yangın, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Baran Ç. ve 10 yaşındaki ablası Ecrin Ç., yatak odasında çakmakla oynarken çıkan kıvılcım battaniye ve yorganları tutuşturdu. Alevleri fark eden çocuklar hemen durumu annelerine bildirdi. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan anne Nuriye Ç. (39), ardından 112 Acil Servis Hattı’nı arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangında yatak odasında hasar meydana geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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