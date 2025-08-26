Çalındı sanıldı, 3 gün sonra geri bırakıldı: Turgut Özal’ın papağanı Cabbar bulundu

Antalya’da kaybolan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın papağanı “Cabbar”, 3 gün sonra aynı yerde bulundu. 28 yıllık dostuna kavuşan sahibi Metin Suna, “Cabbar da mutlu, ben de mutluyum” dedi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı olarak bilinen Cabbar, Özal'ın vefatının ardından bir arkadaşının tavsiyesi ile Antalya'da yaşayan Metin Suna tarafından alındı. Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Metin Suna, 28 yıldır birlikte olduğu ve “evladı gibi” gördüğü papağanı Cabbar ile dışarı çıktığında onu her zamanki gibi ağaçta bıraktı. Ancak yemek yemek için girdiği restorandan çıktığında Cabbar’ın kaybolduğunu fark etti. Suna, hemen polis merkezine giderek papağanının çalındığını belirtti ve şikayetçi oldu.

Üç gün boyunca haber alamayan Suna’ya dün akşam saatlerinde polis merkezinden telefon geldi. Cabbar’ın bulunduğu ve kaybolduğu noktaya bırakıldığı bilgisi verildi. Suna, koşarak bölgeye gidip 28 yıllık dostuna kavuştu.

“STRESE GİRMİŞ, KUYRUĞUNU PARÇALAMIŞ”

Cabbar’ın strese girdiğini belirten Metin Suna, “Cumartesi akşamı her zamanki yere gelmiştim. Garsonlar ‘abi Cabbar çalınmasın’ demişti. Ben de olmaz dedim ama 5 dakika sonra çıktığımda yoktu. Karakola gidip şikayet ettim. Üç gün sonra polis aradı ve ‘Cabbar’ı alabilirsiniz’ dedi. Geldiğimde aynı ağaçta duruyordu. Hırsız yoktu, adamı bulmuşlar ve papağanı yerine bıraktırmışlar.” dedi.

Papağanına kavuşmanın sevincini dile getiren Suna, “Savcılıkta şikayetim var, görmek istiyorum hırsızı. Bulunmasına mutlu oldum. Strese girmiş, kuyruğunu parçalamış stresten. Çalındığında içim karardı, mahvoldum. Allah’a şükür polisler sağ olsunlar. Şimdi biraz tedirgin, ne yaptılar ne verdiler bilmiyorum. Çok mutluyum, Cabbar da mutlu.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya turgut özal
