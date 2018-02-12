Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri

Çalıntı malzeme satın alan Bulgar, Kapıkule'de yakalandı

Edirne'de çalıştığı depodan malzeme çaldığı iddia edilen kişi ile iş birliği yaptığı Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.

Çalıntı malzeme satın alan Bulgar, Kapıkule'de yakalandı

Edirne'de çalıştığı depodan malzeme çaldığı iddia edilen kişi ile iş birliği yaptığı Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde gıda ve temizlik malzemelerinin yer aldığı depoda çalışan M.G, iş yeri sahibinden habersiz depodaki malzemeleri Bulgaristan vatandaşı P.G'ye sattı.

İş yeri sahibi S.K, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri Bulgaristan vatandaşı P.G'yi Kapıkule Sınır Kapısı'nda, M.G'yi ise kent merkezinde kaldığı evde yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların evinde yapılan aramada bulunan çalıntı malzemeler ise depo sahibi S.K'ye teslim edildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #hırsızlık #gözaltı #depo
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.