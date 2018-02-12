Edirne'de çalıştığı depodan malzeme çaldığı iddia edilen kişi ile iş birliği yaptığı Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.

Edirne'de çalıştığı depodan malzeme çaldığı iddia edilen kişi ile iş birliği yaptığı Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezinde gıda ve temizlik malzemelerinin yer aldığı depoda çalışan M.G, iş yeri sahibinden habersiz depodaki malzemeleri Bulgaristan vatandaşı P.G'ye sattı.



İş yeri sahibi S.K, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



Polis ekipleri Bulgaristan vatandaşı P.G'yi Kapıkule Sınır Kapısı'nda, M.G'yi ise kent merkezinde kaldığı evde yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı.



Zanlıların evinde yapılan aramada bulunan çalıntı malzemeler ise depo sahibi S.K'ye teslim edildi.



