Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "18-25 yaş grubundaki gençleri mercek altına almış durumdayız. Gençlerle ilgili yapacağımız politikaların bizlerin masa başında kalem, kağıtla yaparak başarıya ulaşmasının mümkün olmayacağına inanıyorum." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 18-25 yaş grubundaki gençleri mercek altına aldıklarını belirterek, "Ben istişareye ve diyaloğa inanan birisiyim. Gençlerle ilgili yapacağımız politikaların da bizlerin masa başında kalem kağıtla yaparak başarıya ulaşmasının mümkün olmayacağına inanıyorum. Bu anlamda bütün genç sivil toplum örgütlerimizi topladık. Onların görüşleri doğrultusunda gençlerimizle ilgili politikalarımızı oluşturduk." dedi.



Bakan Sarıeroğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları 5. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişiminden ve büyümesinden, birtakım çevrelerin rahatsız olduğunu söyledi.



Terör örgütleriyle mücadelenin sürdürüldüğünü hatırlatan Sarıeroğlu, "PKK'sı, FETÖ'sü, DEAŞ'ı hepsi topyekun bir olmuş durumdalar, Türkiye'ye karşı büyük bir girişim içerisindeler. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun hepsinin üstesinden geliyoruz. Öyle büyük bir Türkiye var ki, öyle kararlı bir liderimiz var ki, hem terör örgütleriyle mücadelemize devam ettik, hem de ülkemizde huzurun, güven ortamının tesis edilmesi, ekonomi ile ilgili oyunların bozulmasıyla ilgili atılması gereken ne adım varsa hepsini arka arkaya attık. Bugün Türkiye, başka bir ülke olsa bunun üstesinden gelemezdi. Burada en büyük gücü biz milletimizden bulduk." diye konuştu.



Taşeron düzenlemesi

Sarıeroğlu, göreve geldiklerinden bu yana çok önemli işlere imza attıklarını anımsatarak, "Bundan sonra daha iyisini yapmak için değişiyoruz, dönüşüyoruz. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde ihtiyaçlar, beklentiler, taleplerde değişiyor ve dönüşüyor." dedi.



Toplu sözleşme sürecini geride bıraktıklarını, uzun yıllardan bu yana AK Parti'nin taşeron konusuyla ilgili bir sözünün olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:



"İnşallah bunlara da cevap vermek için her türlü konu şu anda masamızın üzerinde. İlk önce bir toplu sözleşme sürecini geride bıraktık biliyorsunuz. Kamu görevlilerimizle ilgili, uzun yıllardır tartışılan, partimizin de bir sözü olan taşeron konusuyla alakalı Rabbim nasib etti, 1 milyon kardeşimizi kapsama alan önemli bir çalışmayı sonuçlandırmış durumdayız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başvurularımızı aldık, 10 günlük süreci tamamladık, şimdi değerlendirme sürecine girdik. Sonrasında aşama aşama süreçlerimizi inşallah tamamlayacağız. Merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımızdan şu anda artık taşeron çalışma gündemden kalkmış durumda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. 12 ayın altında olan personel alımına dayalı ihaleler de dahil olmak üzere, belediyelerdeki kardeşlerimiz, ileride çok daha iyi anlaşılacak. Bundan sonra belediye şirketlerinde ve belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler. Orada da personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalesi artık yapılmayacak bundan sonra. 4/C konusu yılların sorunu, toplu sözleşme masamızın en önemli konusuydu. Bundan sonra 4/C diye bir çalışmamız artık ortada kalmadı. 4/B'ye kardeşlerimizi geçirdik. Yine mevsimlik geçici işçilerimizin 5 ay 29 gündü çalışma süreleri, 9 ay 29 güne kadar çalışma imkanlarıyla onların geleceğe daha da umutla bakmalarını sağlayıcı önemli bir adım attık."



"Güçlü istihdam alanları oluşturulmalı"

İşsizlik oranlarının daha da düşmesi için çok güçlü istihdam alanları oluşturmaları gerektiğini belirten Sarıeroğlu, "18-25 yaş grubundaki gençleri şu an Çalışma Bakanlığı olarak mercek altına almış durumdayız. Gençlerimizle toplantı yaptık, genç sivil toplum örgütlerimizle. Ben istişareye ve diyaloğa inanan birisiyim, gençlerle ilgili yapacağımız politikaların da bizlerin masa başında kalem, kağıtla yaparak başarıya ulaşmasının mümkün olmayacağına inanıyorum. Bu anlamda bütün genç sivil toplum örgütlerimizi topladık. Onların görüşleri doğrultusunda gençlerimizle ilgili politikalarımızı oluşturduk." diye konuştu.