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Cam kırıkları sürücüyü ele verdi

Niğde'nin Bor ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan engelli gence aracıyla çarptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Cam kırıkları sürücüyü ele verdi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşındaki zihinsel engelli ve epilepsi hastası Emrah Öztürk'ün, Niğde-Bor karayolu kenarında bir aracın çarpması sonucu yaşamını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Kazanın ardından olay yerine düşen cam parçalarını inceleyen polis, Öztürk'e çarptığı iddia edilen aracı Ata Sanayi'de tamir edilmek üzereyken buldu. Aracın sürücüsü olduğu ileri sürülen S.S. (32) gözaltına alındı. S.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bor ilçesinde ailesi tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapılan Emrah Öztürk, 4 Ekim'de Niğde-Bor karayolu kenarında ölü bulunmuştu. Engelli gencin bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #emrah öztürk #Bor İlçesi #Niğde
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