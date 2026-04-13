Çamaşır makinesi bir anda alev aldı! Apartmanda korku dolu anlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çamaşır makinesinden çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Simge Sarıyar
Çamaşır makinesi bir anda alev aldı! Apartmanda korku dolu anlar
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Çamaşır makinesinden kaynaklandığı belirlenen ve apartman sakinleri arasında paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

DUMANI FARK EDEN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Daireden yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, henüz belirlenemeyen bir nedenle çamaşır makinesinde başlayan yangına doğrudan müdahale etti.

İtfaiye erlerinin etkili ve hızlı çalışmaları sonucunda alevler, evin diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin zamanında yaptığı bu müdahale, binada yaşanabilecek daha büyük bir tehlikenin de önüne geçti.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, dairede yangın kaynaklı maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Çamaşır makinesinden çıkan yangının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

