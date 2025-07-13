Cami avlusunda uyuşturucu kullanan şahıs, kendisini uyaran müezzini bıçakladı

Mersin Akdeniz’de bir kişi cami avlusunda uyuşturucu kullanırken müezzin tarafından uyarıldı. Şüpheli, müezzini bıçakla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Cami avlusunda uyuşturucu kullanan şahıs, kendisini uyaran müezzini bıçakladı
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Mersin’in Akdeniz ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Cami avlusunda uyuşturucu kullanan bir şahıs, kendisini uyaran müezzini bacağından bıçakladı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi’nde bulunan Güneyli Camisi’nde meydana geldi. Müezzin Ömer Tekdemir, avluda uyuşturucu kullanma aparatıyla oturan bir kişiyi fark ederek uyarıda bulundu. Camiden içeri girdiği sırada şüpheli, Tekdemir’e bıçakla saldırarak bacağından yaraladı.

Yaralı müezzine ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Saldırgan da aynı kişilerce etkisiz hale getirilerek elindeki bıçak alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müezzin ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelinin cami avlusunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

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