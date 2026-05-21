Cami çıkışında saldırıya uğramışlardı: Kayseri'deki çifte cinayette istenen ceza belli oldu

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat G., öldürülen Baktır çiftinin çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Davanın bu celsesinde, sanığın önceki duruşmada büyükbaş hayvan satması karşılığında 370 bin liralık senetle aldığını belirttiği M.Ö. tanık kürsüsüne çıkarıldı. M.Ö.’nün duruşma salonuna alınmasının ardından mahkeme heyeti sanık Murat G.'ye tanığı tanıyıp tanımadığını sordu. Sanık, M.Ö.’yü tanımadığını beyan etti. Tanık M.Ö. ifadesinde müşteki A. Baktır’ın arkadaşı olduğunu dile getirdi. M.Ö., A. Baktır ile sanık Murat G. arasındaki alacak-verecek meselesinde aracı olduğunu ifade ederek, tarafların arasını bulmak amacıyla 370 bin liralık bir senet hazırladıklarını aktardı. Senedi kendisinin imzaladığını belirten M.Ö., müşteki A. Baktır’ın da bu senedi ciro ettiğini söyledi.

ESKİ BACANAKTAN CİNAYET GÜNÜNE DAİR ÇARPICI SÖZLER

Duruşmada dinlenen bir diğer tanık ise sanık Murat G.’nin eski bacanağı M.C. oldu. M.C., olay günü tek başına Murat G.’nin ahırına yakın bir bölgede piknik yaptığını, o esnada Murat G.’nin ahırının ışığının yandığını gördüğünü ancak sanığın dışarıya çıktığını görmediğini ifade etti. Tanık beyanının ardından söz alan sanık avukatı, olayın hemen sonrasında yaşanan emniyet sürecine dair bir iddiayı gündeme taşıdı. Avukat, olayın ardından tanık M.C.’nin emniyete götürüldüğünü, ancak polise verdiği ifadenin sanık Murat G.'nin lehine olması sebebiyle kendisine imzalatılmadığını ve kayıt altına alınmadığını öne sürdü.

Tanık dinlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte taraf avukatları karşılıklı itirazlarda bulundu. Sanık Murat G.’nin avukatı, tanık M.Ö.’nün yalan beyanda bulunduğunu savunarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Müşteki taraf ise diğer tanık M.C.’nin yalan beyanda bulunduğunu belirterek, mahkemeden bu ifadeye itibar edilmemesini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Tüm beyanların ardından savcılık makamı, iddianame istikametinde sanık Murat G. için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde Kayseri'nin Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi’nde meydana geldi. Cami çıkışı evlerine dönen Gülhanım ve Fahri Baktır, evlerinin önünde uğradıkları saldırı sonucu hayatlarını kaybetmiş, olayla ilgili Murat G. tutuklanarak yargılanmaya başlanmıştı.