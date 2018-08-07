Konyada bir camiye giren hırsız içinde 500 lira bulunan bağış kutusunu çaldı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda hırsızın, imamın giydiği cübbeyi araması dikkat çekti.

İçeriye çatı katından girdi.



Bağış kutusunu çaldı.



Yetmedi, imamın giydiği cübbeyi bile aradı.



Konya'da camiye giren hırsız güvenlik kamerası tarafından işte böyle görüntülendi.



Olay, gece yarısı merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde meydana geldi.



Hırsız, dolaptan, içinde yaklaşık 500 lira bulunan bağış kutusunu çaldı. Bir süre daha caminin içinde dolaştı, çalacak başka bir şey bulamayınca camiden çıktı. Ancak, ayakkabısını ve şapkasını içeride unuttu.



Sabah namazı için camiye gelen imam, caminin soyulduğunu fark edince durumu polise bildirdi.



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



ulusal.com.tr