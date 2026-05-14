Cami imamından hayat kurtaran müdahale! Namaz sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam kalp masajıyla hayata tutundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde namaz esnasında kalp krizi geçirerek yere yığılan 70 yaşındaki adam, cami imamının anında müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yer alan Hz. Musa Camisi, dün cemaatten bir kişinin aniden fenalaşmasıyla hareketli dakikalara sahne oldu. İbadetini yerine getirmek üzere camiye gelen 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, namaz kıldığı esnada kalp krizi geçirerek yere düştü.

İLK MÜDAHALE İMAMDAN GELDİ

Yaşlı adamın aniden yere yığıldığını fark eden 34 yaşındaki cami imamı Hasan Demir, vakit kaybetmeden yardıma koştu. Özgün'ün bilincinin kapandığını ve nefes almadığını belirleyen Demir, zamanla yarışarak kalp masajı yapmaya başladı. İmamın bu hayati müdahalesi sonucunda Hüseyin Özgün yeniden hayata döndürüldü.

Olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay anında yaşananları ve saniyelerin önemini anlatan cami imamı Hasan Demir, yaşlı adamın düzenli olarak camiye geldiğini belirtti. Müdahale kararını ve süreci aktaran Demir, şu ifadeleri kullandı: "Hüseyin amcamız haftada bir camimize gelip namazını kılıp giden bir amcamız. Ezan okunmadan önce 2 rekat namaz kıldı. Sonra tekrar namaza kalktığı sırada birden yere düştü. Biz de yanına koştuk, Hüseyin amcamızın nefes alıp vermediği fark ettik. Kalp masajı yapmaya karar verdim. 35-40 saniye kalp masajı yapmaya başladım. Ardından Hüseyin amcamız nefes alıp vermeye başladı. Dün hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrendik"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana cami kalp krizi
