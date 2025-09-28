Cami önünde dehşet: “Kızıma neden uyuşturucu sattın” diyerek ateş açtı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişi, cami önünde karşılaştığı şahsa “Kızıma neden uyuşturucu sattın” diyerek ateş açtı. Bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı, saldırgan kaçtı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde cami önünde çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Ada Caddesi üzerindeki Gazi Süleyman Paşa Camii bahçesinde bulunan çay ocağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, E.S. isimli kişi cami önünde karşılaştığı İ.D.’ye “Kızıma neden uyuşturucu sattın” diyerek bağırdı. Ardından silahını çıkaran E.S., İ.D.’ye ateş etti.

Kurşunların hedefi olan İ.D. sol bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri şeritlerle kapatılırken yerde bulunan 3 boş kovan delil olarak toplandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uyuşturucu sakarya
