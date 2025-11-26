Cami tuvaletinde silahlı saldırı! Saldırgan kayıplara karıştı

Kahramanmaraş’a bağlı Afşin ilçesi, dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Köşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Pınarönü Camii’nin tuvaletinde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla sarsıldı.

Saat henüz belirlenemeyen bir sebeple, 40 yaşındaki Ö.M., kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren fail, olayın hemen ardından hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Silah sesleri üzerine olay yerine koşan çevredeki vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ö.M.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ö.M., daha sonra tedavi edilmek üzere Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, saldırının gerçekleştiği cami tuvaletinde detaylı incelemelerde bulundu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı.

Ekipler, saldırının sebebini ve olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.