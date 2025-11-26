Cami tuvaletinde silahlı saldırı! Saldırgan kayıplara karıştı

Olay Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Pınarönü Camii’nin tuvaletinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki Ö.M. yaralanırken, saldırgan hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cami tuvaletinde silahlı saldırı! Saldırgan kayıplara karıştı
Yayınlanma:

Kahramanmaraş’a bağlı Afşin ilçesi, dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Köşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Pınarönü Camii’nin tuvaletinde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla sarsıldı.

Saat henüz belirlenemeyen bir sebeple, 40 yaşındaki Ö.M., kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren fail, olayın hemen ardından hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Silah sesleri üzerine olay yerine koşan çevredeki vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ö.M.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ö.M., daha sonra tedavi edilmek üzere Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, saldırının gerçekleştiği cami tuvaletinde detaylı incelemelerde bulundu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı.

Ekipler, saldırının sebebini ve olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Okan Buruk’tan derbi öncesi Victor Osimhen açıklaması: Fenerbahçe maçına yetişecek mi?Okan Buruk’tan derbi öncesi Victor Osimhen açıklaması: Fenerbahçe maçına yetişecek mi?Spor
Gebze'de 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu!Gebze'de 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş silahlı saldırı
Günün Manşetleri
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Bakan Tekin’den dikkat çeken mesajlar
Çok Okunanlar
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor
En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu! En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu!
Altın piyasasında sert yükseliş! Altın piyasasında sert yükseliş!
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural