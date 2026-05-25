Camide dehşet anları! Temizlik yapan imamı önce yumrukladı sonra özür diletti!

Bahçelievler Siyavuşpaşa Merkez Cami İmam Hatibi Selami Beyaztaş, yaklaşan bayram öncesi cami içerisinde temizlik yaptığı esnada saldırıya uğradı.

Saat 11.00 sularında gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, namaz kılacağını belirterek imamdan elektrikli süpürgenin fişini çekmesini istedi. Beyaztaş ile şüpheli arasında süpürgenin fişi üzerinden başlayan gerginlik kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

''AVLUDA TEKRAR YAKALADI VE ÖZÜR DİLETTİ''

Saldırganın sert darbelerinden kurtulmayı başaran Selami Beyaztaş, durumu hemen cami cemaatine bildirdi. Bu sırada şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Cemaatin ihbarı üzerine Siyavuşpaşa Merkez Camisi'ne sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı imam, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla polis merkezinin yolunu tutan Beyaztaş, yaşadıklarını anlatarak şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

İmam Beyaztaş, karakolda verdiği resmi ifadede olayın gelişimini şu sözlerle aktardı: "Ben de 'İki saf kaldı, onun akabinde çekeceğim zaten.' dedim. Şahıs hiçbir şey demeden gidip süpürgenin fişini çekti. Ben tekrar fişi taktım. O da minberin sağ tarafına geçti. Ben minberin sol tarafındaydım ve onu görmüyordum. Takribi 10-15 saniye sonra şahıs minberin diğer tarafından yanıma bir anda geldi ve ağız bölgeme arka arkaya yumruklar atmaya başladı. Ben hemen çevreden yardım istemek için cami avlusuna koştum. Beni cami avlusunda tekrar yakaladı ve yine yüzüme bir yumruk daha attı. Benden özür diletti. Daha sonrasından camiden kaçarak uzaklaştı."

İMAM ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından aldığı darbelerin ciddiyeti ortaya çıkan Beyaztaş, sağlık durumuna ve saldırgana yönelik beyanına şu şekilde devam etti: "Burnumun kıkırdağının kırıldığını, üst dudağımın derin bir şekilde patladığını ve sağ gözümün altının ileri derecede zedelendiğini öğrendim. Ben bu saldırgan şahsı tanımam. Daha önceden cemaat içerisinde görmedim. Bana saldıran şahıstan davacı ve şikayetçiyim."

Görüntüleri incelemeye alan polis ekiplerinin, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.