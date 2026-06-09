Camiden dönen çifti öldürüp atla kaçmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Kayseri'de camiden dönen Gülhanım ve Fahri Baktır çiftini av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden olan 60 yaşındaki M.G. hakkındaki yargılama süreci tamamlandı. Mahkeme, silahlı saldırının ardından olay yerinden atla kaçtığı tespit edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan sanığı, iki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz 2 Ekim tarihinde Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana geldi. Fahri B. ile eşi Gülhanım B., cami çıkışında evlerinin önüne geldikleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki adli çalışmalarını tamamlamasının ardından, Fahri B. ve Gülhanım B.'nin cenazeleri morga kaldırıldı.

Cinayet mahallinde detaylı inceleme yapan ekipler, bölgede at nalı izleri bulunduğunu tespit etti. Elde edilen bu bulgu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde harekete geçildi. Soruşturmayı derinleştirmek amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin katılımıyla özel bir araştırma birimi oluşturuldu.

125 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ

Kurulan özel ekip; teknik takip, dinleme ve arazide arama-tarama faaliyetleri yürüttü. Bölgedeki güvenlik kameralarına ait toplam 125 saatlik görüntü kaydının incelenmesi sonucunda, şüpheli M.G.’nin cinayet mahalline bir atla geldiği ve olayın ardından aynı atı kullanarak bölgeden uzaklaştığı saptandı. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda cinayetin sebebi de gün yüzüne çıktı. M.G.’nin, hayatını kaybeden Fahri B.’ye yıllar önce 70 bin TL borç verdiği ve bu parayı geri alamaması üzerine cinayeti işlediği öğrenildi. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Savcılık makamı, önceki celsede açıkladığı mütalaasını tekrar ederek sanık M.G.'nin her iki maktulü de öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık M.G., Fahri Baktır'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' ve Gülhanım Baktır'ı 'bir suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME SALONUNDA 'MONT' SAVUNMASI

Duruşmada savcılık mütalaasına karşı savunma yapan sanık M.G., soruşturma kapsamında adı geçen bir montun bulunup incelenmesi gerektiğini öne sürdü.

M.G. mahkemedeki savunmasında, "Ben soruşturmada söz konusu olan montun bulunmasını ve incelenmesini istiyorum. O mont bulunsaydı ben bugün burada olmayacaktım. Polisler atı sordu ama montu sormadı. Ben hayvanları seven, çocuklarını okutup büyütmüş, işinde gücünde bir insanım. Benim böyle işlerle ne alakam olur" diye konuştu. Karar öncesi mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık M.G., "Bu olayla benim ilgim yok. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından duruşma salonunda hareketlilik yaşandı. Hayatını kaybeden Fahri ve Gülhanım Baktır çiftinin kızları sanığa dönerek, "Anneciğim, babacığım rahat uyu. İyi zindanlar" diye seslendi. Sanığın kızı ise babasına, "Seni çok seviyoruz, ne olursa olsun yanındayız" sözleriyle destek verdi.

Öte yandan, yaşlı çifti evlerinin önünde öldüren M.G.'nin olay yerinden uzaklaşma anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayetin hemen ardından sanığın bir atın üzerinde bölgeden hızla kaçtığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.