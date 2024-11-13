Çamlıyayla'da kayıp arayışı acı sonuçlandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde iki gündür kayıp olan 74 yaşındaki Mesut Kaya, evine birkaç kilometre mesafede ölü olarak bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çamlıyayla'da kayıp arayışı acı sonuçlandı
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Kaleönü Mahallesi'nde ikamet eden Kaya, iki gün önce evden ayrılmış ve geri dönmemişti. Yakınları, kendisine ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bugün sabah saatlerinde Cumayakası Mahallesi’nde yerde hareketsiz yatan bir erkeği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Mesut Kaya olduğu tespit edildi. Cenaze, yakınları tarafından teşhis edildikten sonra otopsiye gönderildi ve sonrasında defnedildi.

Kaya'nın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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