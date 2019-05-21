banner1005
Akarsu'ya FETÖ'den 10 yıl hapis
Akarsu'ya FETÖ'den 10 yıl hapis
TRT'den Kılıçdaroğlu açıklaması
TRT'den Kılıçdaroğlu açıklaması
ABD'den Huawei kararı
ABD'den Huawei kararı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Çamura saplanan karaca yavrusunu çiftçiler kurtardı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik tarlasında oluşan çamura saplanan karaca yavrusu, çiftçiler tarafından kurtarıldı.

Çamura saplanan karaca yavrusunu çiftçiler kurtardı

Çatpınar köyünde çeltik ekimi yapan Mustafa Kökçü ve arkadaşları, tarlada yavru karacanın çamurun içinde hareketsiz yattığını gördü. Hayvanın saplandığı yerden kurtulamadığını gören Kökçü ve arkadaşları, karacayı çıkararak araçlarına koydu. 

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, sağlık kontrolünün ardından doğal yaşama bırakıldı.

Mustafa Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltik tarlalarının bataklık olduğunu belirterek "Bu yavru herhalde bir şeyden kaçmış ki buraya saplanmış. Arkadaşlarla çamurdan çıkardık ve yetkililere teslim ettik. Çok şükür durumu iyi. Tekrar doğal yaşama salındı." dedi.

Kökçü, insanlar kadar hayvanların da yaşama hakkı olduğunu, o nedenle bütün canlılara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.