MİT tırlarına ait görüntüleri yayımlaması karşılığında Can Dündar'ın villasını fahiş fiyatla satın aldıkları öne sürülen avukatların yargılanmalarına başlandı.

MİT tırlarına ait görüntüleri yayımlaması karşılığında Can Dündar'ın villasını fahiş fiyatla satın aldıkları öne sürülen, MİT tırlarının durdurulması davasının sanığı eski Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi ile Bekir Mustafa Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 avukatın, "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Sönmez Ahi, Bekir Mustafa Yılmaz, Atilla Tarık Çilekçi ve avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Öksüz ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada hazır bulunan sanıkların kimlik tespiti işlemlerinin ardından haklarındaki suçlamalar kısaca anlatıldı.



Usulü işlemlerin ardından duruşmada sanıkların savunmasına geçildi.



İlk savunmayı tutuklu sanık Çilekçi yapıyor.



İddianamede



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Bekir Mustafa Yılmaz'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ''FETÖ Çatı'' soruşturmasında ismi geçen Kudret Ünal, Abdülkadir Aksoy, Süleyman Tiftik, Rıdvan Akovalı ile bu dosyanın sanığı avukat Atilla Tarık Çilekçi ile irtibatlı olduğu belirtiliyor.



Sanık Yılmaz'ın MİT tırlarının durdurulması olayında kilit rol oynayan ve hakkında dava açılan eski Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını yapan ve Ankara'da "abilik" yaptığı belirtilen Sönmez Ahi'nin ortağı olduğu vurgulanan iddianamede, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet gazetesinde haber olarak geçen Can Dündar'ın, ilan vermesine rağmen uzun süre satamadığı gayrimenkulünü diğer sanık Sönmez Ahi ile beraber aldıkları öne sürülüyor.



İddianamede, Sönmez Ahi'nin, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, örgütle bağlantılı kişilerle ilişkisi olduğu, bacanaklık ilişkisi bulunan sanık Atilla Tarık Çilekçi'nin İstanbul'da, kendisinin Ankara'da faaliyet göstererek koordinasyonu sağladığı anlatılıyor.



Hakkında yakalama kararı bulunan sanık avukat Faruk Öksüz'ün "avukat abi" olduğu, Sönmez Ahi ile ilgisi bulunduğu, örgütün toplantı ve dernek faaliyetlerine katıldığı belirtiliyor. Kapatılan TUSKON'un avukatı da olduğu aktarılan iddianamede, sanığın örgütle ilgisi bulunduğu değerlendirilen şirketin ortağı ve ByLock kullanıcısı olduğu kaydediliyor.



Sanık avukat Atilla Tarık Çilekçi'nin FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen hakim savcılarla irtibatlı olduğu anlatılarak, ByLock kullandığı belirtiliyor.



İddianamede, 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.