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Can güvenliğini hiçe saydılar

Gümüşhane'deki Zigan tünelinin çıkışında bazı sürücüler kaygan zeminde drift yaparak çevredekilerin hayatını tehlikeye attı. O anlar kameralara da yansıdı.

Can güvenliğini hiçe saydılar

Drift yapan sürücülere trafik ekipleri göz açtırmıyor.

Kar yağışı altındaki Gümüşhane'de Zigana Tüneli çıkışında drift yapan, ehliyetsiz araç kullanan sürücüler tek tek tespit edildi. 

Kendilerinin yanı sıra trafikteki herkesin can güvenliğini hiçe sayan sürücülerin drift yaptığı o anlar kameralara da yansıdı. 

Kar nedeniyle kayganlaşan tünelin çıkışında tehlikeye rağmen drift yapan sürücüler Jandarmaya ihbar edildi.

Bölgeye giden ekipler, 8 sürücü hakkında drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten, 4 kişi hakkında ise de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.

Drift yapanların ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Denetimde 12 sürücüye toplam 48 bin 495 lira ceza kesildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #drift #şikayet #ihbar #jandarma #buz
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