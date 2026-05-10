Can pazarı: İzmir'den gelen tur otobüsü alev alev yandı!

Olay, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Faruk Şahin yönetimindeki 35 CBY 931 plakalı tur otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Diğer sürücülerin selektör yaparak uyarması üzerine durumu fark eden Şahin, aracı hızla emniyet şeridine çekerek içerideki 43 yolcuyu saniyeler içinde tahliye etti.

OTOBÜS METAL YIĞININA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda, yolcular bölgeye gönderilen başka bir araçla yolculuklarına devam etti.

"KİMSENİN BURNU KANAMADAN KURTULDUK"

Faciadan dönülen olayla ilgili konuşan şoför Faruk Şahin, arkadan gelen araçların uyarısı sayesinde felaketi fark ettiklerini belirtti. Şahin, "Hemen sağa çekip yolcuları indirdik. Alevler bir anda her yeri sardı. Toplamda 45 kişiydik, çok şükür kimsenin burnu kanamadı," ifadelerini kullandı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.