Can pazarı: Minibüs ve otomobil çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs, D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki M.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada minibüs ve otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.