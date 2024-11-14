Can pazarı: Minibüs ve otomobil çarpıştı

Yozgat'ın Sorgun-Çekerek karayolu Beyyurdu köyü mevkiinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Can pazarı: Minibüs ve otomobil çarpıştı
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre, D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs, D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki M.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada minibüs ve otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Nusret dolandırıldı! Hesabından sahte vekaletnameyle para çekildiNusret dolandırıldı! Hesabından sahte vekaletnameyle para çekildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yozgat trafik kazası
Günün Manşetleri
Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi
Başsavcılık, ABB konserleri üzerine inceleme yürütüyor
11 baro, 10 Kasım Anma Bildirisini imzalamadı
Vatan Partisi'nden 'DEM Parti'ye geçit yok
Çayırhan Termik Santrali özelleştiriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "konser belediyeciliği" açıklaması
Rusya'dan yanıt gecikmedi
"Ben hala Esad’dan umutluyum"
Türkiye'nin, İsrail ile ticareti devam ediyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama
Çok Okunanlar
İş dünyasının en güçlü 100 ismi açıklandı İş dünyasının en güçlü 100 ismi açıklandı
Husilerden ABD uçak gemisi ve destroyerlerine saldırı Husilerden ABD uçak gemisi ve destroyerlerine saldırı
Başsavcılık, ABB konserleri üzerine inceleme yürütüyor Başsavcılık, ABB konserleri üzerine inceleme yürütüyor
'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen teğmenler için Bakan Güler'den açıklama 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen teğmenler için Bakan Güler'den açıklama
"ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti" "ABD, Türkiye'yi kontrol etme umudunu kaybetti"