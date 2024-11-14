Can pazarı: Minibüs ve otomobil çarpıştı
Yozgat'ın Sorgun-Çekerek karayolu Beyyurdu köyü mevkiinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Yayınlanma:
Edinilen bilgilere göre, D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs, D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki M.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada minibüs ve otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı