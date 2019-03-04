Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çanakkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Çanakkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Gelibolu: Serkan Özbakır



Gelibolu Kavak Beldesi: Serkan Avcı



Biga: Hüseyin Çimen



Adalet ve Kalkınma Partisi

Çanakkale Belediyesi: Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)



Merkez Kepez Beldesi: Alper Altınok



Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin



Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Halil Zahit Mert



Biga: Bülent Erdoğan



Biga Karabiga Beldesi: Ahmet Elbi



Biga Gümüşçay Beldesi: Adnan Pastırmacı



Bayramiç: Saadettin Arslan



Çan: Abdurrahman Kuzu



Çan Terzialan Beldesi: Tuncay Göymen



Yenice: Veysel Acar



Yenice Kalkım Beldesi: İbrahim Taşkın



Eceabat: Adem Ejder



Gelibolu: Bülent Çetin



Gelibolu Evreşe Beldesi: Ali Kamil Soyuak



Gelibolu Kavakköy Beldesi: Yağmur Erçoban



Lapseki: Eyüp Yılmaz



Lapseki Çardak Beldesi: Ahmet Öztürk



Lapseki Umurbey Beldesi: Nail Pekşen



Ezine: Güray Yüksel



Ezine Geyikli Beldesi: Mevlüt Oruçoğlu



Gökçeada: Muzaffer Dağlar



Bozcaada: Erdoğan Madak







Cumhuriyet Halk Partisi

Çanakkale Belediyesi: Ülgür Gökhan (Millet İttifakı)



Merkez Kepez Beldesi: Birol Aslan



Ayvacık: Mesut Bayram



Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Cengiz Balkan



Biga: İsmail Işık



Biga Karabiga Beldesi: Muzaffer Karataş



Biga Gümüşçay Beldesi: Engin Özalp



Bayramiç: Mert Uygun



Çan: Bülent Öz



Çan Terzialan Beldesi: Feride Demirbaş



Eceabat: Metin Övün



Gelibolu: Mustafa Özacar



Gelibolu Evreşe Beldesi: Şefik Ay



Gelibolu Kavakköy Beldesi: Necati Kopça



Lapseki Umurbey Beldesi: Erdal Doğan



Lapseki Çardak Beldesi: Metin Semerci



Ezine: Halil Büyükerol



Ezine Geyikli Beldesi: Ercan Yılmaz



Bozcaada: Hakan Can Yılmaz







Milliyetçi Hareket Partisi

Merkez Kepez Beldesi: Serkan Ön



Ayvacık: Selçuk Gedik



Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Mualla Tunçel



Bayramiç: Şuayip Başaran



Çan Terzialan Beldesi: Arif Yumuşak



Yenice: Levent Akyol



Yenice Kalkım Beldesi: Özgür Demirtaş



Eceabat: Engin Derse



Gelibolu: Mehmet Eligül



Gelibolu Kavak Beldesi: İbrahim Bartın



Gelibolu Evreşe Beldesi: Fatih Erer



Lapseki Umurbey Beldesi: Aliye Ertopçu



Ezine: Ali Teyfik Aytimurer



Ezine Geyikli Beldesi: Doğan Labar



Gökçeada: Ertan Erdoğan



Bozcaada: Özgür Acar





İYİ Parti

Yenice: Osman Nuri Duran

Eceabat: Saim Zileli



Lapseki: Gani Mehmet Ekim



Ezine: Zühtü Şansal Erdil



Gökçeada: Ünal Çetin (Millet İttifakı)





Saadet Partisi

Çanakkale Belediyesi: Cemil Pehlivan



Merkez Kepez Beldesi: Ramazan Doğan



Ayvacık: Faruk Gönül



Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Erbah Ustaoğlu



Biga: Adnan Kömürcü



Biga Karabiga Beldesi: Hamidullah Orakçı



Biga Gümüşçay Beldesi: Zekai Uluçay



Bayramiç: Ali Algül



Çan: Orhan Görmez



Çan Terzialan Beldesi: Tayyip Talha Peker



Yenice: İsmail Tütüncü



Yenice Kalkım Beldesi: Hüseyin Karakaçan



Eceabat: Cumhur Aydın



Gelibolu: Bünyamin Ünlü



Gelibolu Evreşe Beldesi: Hamit Puhaloğlu



Gelibolu Kavakköy Beldesi: Mehmet Yenice



Lapseki: Ayhan Söndür



Lapseki Çardak Beldesi: Ramazan Saltuk Buğra Güleç



Lapseki Umurbey Beldesi: Osman Semi Ceylan



Ezine: Mustafa Erol



Ezine Geyikli Beldesi: Bülent Kardaş



Gökçeada: Kadir Baş



Bozcaada: Hüseyin Algül



Bağımsız Türkiye Partisi

Çanakkale Belediyesi: Şehabettin Kısa

Merkez Kepez Beldesi: Necat Acar

Büyük Birlik Partisi

Çanakkale Belediyesi: Hakan Havuz



Demokratik Sol Parti

Çanakkale Belediyesi: Aydeniz Taşova

Merkez Kepez Beldesi: Erhan Özel

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Melike As





Türkiye Komünist Partisi

Çanakkale Belediyesi: Reyhan Yıldırım

Gökçeada: Ferruh Taşdelen



Çanakkale Bağımsız

Çanakkale Belediyesi: İlyas Terzi



Merkez Kepez Beldesi: Gökhan Bayram

Ezine: Ali Altan

