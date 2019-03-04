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Çanakkale 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çanakkale 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Çanakkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. 

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Çanakkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi 
Gelibolu: Serkan Özbakır 

Gelibolu Kavak Beldesi: Serkan Avcı 

Biga: Hüseyin Çimen 

Adalet ve Kalkınma Partisi
Çanakkale Belediyesi: Ayhan Gider (Cumhur İttifakı) 

Merkez Kepez Beldesi: Alper Altınok 

Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin 

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Halil Zahit Mert 

Biga: Bülent Erdoğan 

Biga Karabiga Beldesi: Ahmet Elbi 

Biga Gümüşçay Beldesi: Adnan Pastırmacı 

Bayramiç: Saadettin Arslan 

Çan: Abdurrahman Kuzu 

Çan Terzialan Beldesi: Tuncay Göymen 

Yenice: Veysel Acar 

Yenice Kalkım Beldesi: İbrahim Taşkın 

Eceabat: Adem Ejder 

Gelibolu: Bülent Çetin 

Gelibolu Evreşe Beldesi: Ali Kamil Soyuak 

Gelibolu Kavakköy Beldesi: Yağmur Erçoban 

Lapseki: Eyüp Yılmaz 

Lapseki Çardak Beldesi: Ahmet Öztürk 

Lapseki Umurbey Beldesi: Nail Pekşen 

Ezine: Güray Yüksel 

Ezine Geyikli Beldesi: Mevlüt Oruçoğlu 

Gökçeada: Muzaffer Dağlar 

Bozcaada: Erdoğan Madak 



Cumhuriyet Halk Partisi 
Çanakkale Belediyesi: Ülgür Gökhan (Millet İttifakı) 

Merkez Kepez Beldesi: Birol Aslan 

Ayvacık: Mesut Bayram 

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Cengiz Balkan 

Biga: İsmail Işık 

Biga Karabiga Beldesi: Muzaffer Karataş 

Biga Gümüşçay Beldesi: Engin Özalp 

Bayramiç: Mert Uygun 

Çan: Bülent Öz 

Çan Terzialan Beldesi: Feride Demirbaş 

Eceabat: Metin Övün 

Gelibolu: Mustafa Özacar 

Gelibolu Evreşe Beldesi: Şefik Ay 

Gelibolu Kavakköy Beldesi: Necati Kopça 

Lapseki Umurbey Beldesi: Erdal Doğan 

Lapseki Çardak Beldesi: Metin Semerci 

Ezine: Halil Büyükerol 

Ezine Geyikli Beldesi: Ercan Yılmaz 

Bozcaada: Hakan Can Yılmaz 



Milliyetçi Hareket Partisi 
Merkez Kepez Beldesi: Serkan Ön 

Ayvacık: Selçuk Gedik 

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Mualla Tunçel 

Bayramiç: Şuayip Başaran 

Çan Terzialan Beldesi: Arif Yumuşak 

Yenice: Levent Akyol 

Yenice Kalkım Beldesi: Özgür Demirtaş 

Eceabat: Engin Derse 

Gelibolu: Mehmet Eligül 

Gelibolu Kavak Beldesi: İbrahim Bartın 

Gelibolu Evreşe Beldesi: Fatih Erer 

Lapseki Umurbey Beldesi: Aliye Ertopçu 

Ezine: Ali Teyfik Aytimurer 

Ezine Geyikli Beldesi: Doğan Labar 

Gökçeada: Ertan Erdoğan 

Bozcaada: Özgür Acar 


İYİ Parti 
Yenice: Osman Nuri Duran 
Eceabat: Saim Zileli 

Lapseki: Gani Mehmet Ekim 

Ezine: Zühtü Şansal Erdil 

Gökçeada: Ünal Çetin (Millet İttifakı) 


Saadet Partisi 
Çanakkale Belediyesi: Cemil Pehlivan 

Merkez Kepez Beldesi: Ramazan Doğan 

Ayvacık: Faruk Gönül 

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Erbah Ustaoğlu 

Biga: Adnan Kömürcü 

Biga Karabiga Beldesi: Hamidullah Orakçı 

Biga Gümüşçay Beldesi: Zekai Uluçay 

Bayramiç: Ali Algül 

Çan: Orhan Görmez 

Çan Terzialan Beldesi: Tayyip Talha Peker 

Yenice: İsmail Tütüncü 

Yenice Kalkım Beldesi: Hüseyin Karakaçan 

Eceabat: Cumhur Aydın 

Gelibolu: Bünyamin Ünlü 

Gelibolu Evreşe Beldesi: Hamit Puhaloğlu 

Gelibolu Kavakköy Beldesi: Mehmet Yenice 

Lapseki: Ayhan Söndür 

Lapseki Çardak Beldesi: Ramazan Saltuk Buğra Güleç 

Lapseki Umurbey Beldesi: Osman Semi Ceylan 

Ezine: Mustafa Erol 

Ezine Geyikli Beldesi: Bülent Kardaş 

Gökçeada: Kadir Baş 

Bozcaada: Hüseyin Algül

Bağımsız Türkiye Partisi
Çanakkale Belediyesi: Şehabettin Kısa
Merkez Kepez Beldesi: Necat Acar
 Büyük Birlik Partisi
Çanakkale Belediyesi: Hakan Havuz

Demokratik Sol Parti
Çanakkale Belediyesi: Aydeniz Taşova
Merkez Kepez Beldesi: Erhan Özel
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Melike As


Türkiye Komünist Partisi 
Çanakkale Belediyesi: Reyhan Yıldırım
Gökçeada: Ferruh Taşdelen

Çanakkale Bağımsız 
Çanakkale Belediyesi: İlyas Terzi 

Merkez Kepez Beldesi: Gökhan Bayram
Ezine: Ali Altan
 

Etiketler; #çanakkale
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