banner1005
ABD'den İran'a suçlama geldi
ABD'den İran'a suçlama geldi
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Çanakkale açıklarında kaçak göç operasyonu

Çanakkale açıklarında kaçak göç operasyonu yapıldı. Ayvacık açıklarında Yunanistan'a geçemeye çalışan 12 göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında kaçak göç operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 12 göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grubun lastik botla Midilli yönüne gittiğini belirledi.

"TCSG 28" Bot Komutanlığınca 1 mil açıkta seyreden botta yakalanan yabancı uyruklu kişiler, Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu 12 göçmene giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.