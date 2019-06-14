Çanakkale açıklarında kaçak göç operasyonu yapıldı. Ayvacık açıklarında Yunanistan'a geçemeye çalışan 12 göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 12 göçmen yakalandı.



Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grubun lastik botla Midilli yönüne gittiğini belirledi.



"TCSG 28" Bot Komutanlığınca 1 mil açıkta seyreden botta yakalanan yabancı uyruklu kişiler, Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.



Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu 12 göçmene giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.



Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.





ulusal.com.tr