Edremit Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21:39'da Edremit Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 21:02'de Edremit Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise Çanakkale Ayvacık açıklarında medyana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 büyüklüğünde derinliğini ise 6 kilometre olarak açıkladı.



Saat 21:39'da Edremit Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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