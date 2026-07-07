Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını! Ekipler havadan ve karadan seferber oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi yoğun bir şekilde sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını! Ekipler havadan ve karadan seferber oldu
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Edinilen bilgilere göre, Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edildi. Orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı zorlu müdahale devam ediyor.

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